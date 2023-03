Nico Occhiato no pierde el tiempo y tiene en la mira a Julieta Poggio de Gran Hermano

La imagen fue sacada de la transmisión en vivo de Pluto TV cuando esta tarde el "Big" les propuso a los cinco jugadores que aún quedan en competencia una actividad: armar un podcast conducido por ellos.

Julieta Poggio Captura Telefe

"Cuando trabaje en Luzu", escribió la usuaria. Y Nico, ni lerdo ni perezoso respondió con un emoji de ojos de amor.

Nico Occhiato es dueño del canal de YouTube y sin dudarlo se sumó a la fantasía de la usuaria que insinuó que la bailarina podría incorporarse a Luzu TV.

¿Qué dirá Julieta Poggio si le proponen la incorporación? Habrá que esperar a que salga del Gran Hermano, lo cual puede suceder en cualquier momento.

Nico Occhiato Julieta Poggio Twitter

Nico Occhiato liquidó a Nati Jota tras su renuncia a Luzu TV: "Murió, no la quiero cruzar más"

El conductor Nico Occhiato cruzó a la periodista Nati Jota por su salida del programa Nadie dice nada y fue muy duro al recordarla. Incluso, reveló de forma abierta que no quiere volver a verla en persona, por lo que un conflicto está a punto de estallar dentro de Luzu TV.

Mientras leía los comentarios de la transmisión en vivo, Nico Occhiato leyó uno referido a la periodista que dejó el programa y agregó: "Le mandamos un beso a Nati, que ya no está entre nosotros". Ante esto, fue su compañera Flor Jazmín Peña quien se sorprendió por sus palabras y exclamó: "¿Murió?".

Sobre este tema, Occhiato explicó: "La verdad es que no hablamos más, no crucé más palabras. No la quiero cruzar más". De esta manera, dejó bien en claro que su vínculo está completamente roto y no imagina volver a amigarse con ella.