Nicki Nicole y Trueno, ¿separados? Una imagen lo confirma

Una de las parejas más influyentes en la música actual para la nueva generación es la de Nicki Nicole y Trueno, pero desde hace meses no tienen interacción en redes sociales y comenzó la especulación de separación . Sin embargo, a pesar de no estar confirmado oficialmente, una determinante imagen lo corrobora.

Hace algunas semanas, la referente del trap cantó en un show gratuito en Mar del Plata y se quebró en llanto al cantar “Toda la vida”. Fue durante la parte de la letra que dice: “Baby, i’m sorry por no ser lo que buscas. Me hubiera encantado que conmigo te luzcas”. Tuvo que darle la espalda al público y lloró.