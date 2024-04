Nicki Nicole confirmó la noticia más esperada sobre Tini Stoessel: "Hablamos de juntarnos y..."

En diálogo con el programa de streaming Rumis, Nicki Nicole reveló cómo se sintió en el recital de Tini Stoessel: "Fue una locura. Llegué a mi casa, me puse a escuchar buenos aires al palo porque es mi canción favorita y dije '¡que mujer!'. Me emociona para bien, verla siendo ella misma... Eso es lo que más me gustó de todo". Con estas palabras, la rosarina dejó en claro todo lo que quiere a la creadora de un mechón de pelo.