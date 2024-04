Fue Yanina Latorre quien contó esa información en LAM: “Tini necesitaba, como cierre de este proceso, que es un disco que estuvo ocho meses grabando -este último que largó, que puede gustar o no gustar- sentarse con la gente que la quiere, que son sus fans más allegados, cantarlo, largarlo y hablar”.

Y fue entonces que contó que se aleja de la música por un tiempo porque tiene otros proyectos: “Lo quería hacer a cielo abierto porque ella necesita cantar a cielo abierto. No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas de shows, y se va a México a grabar una serie. No es con Lali Espósito como se dijo”.

Tini Stoessel rubia Redes sociales

“En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Va a ser un protagónico que hace mucho que no trabaja como actriz. Va a ser un papel protagónico y es para adultos. Y el año que viene larga un nuevo disco”, reveló.

Luego agregó que volverá con todo el próximo año: “Empieza el tour 2025 con River, con todos los estadios y gira mundial. Y va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ya necesitó parar”.

Tini suspendió su nuevo show por la lluvia: para cuándo se reprogramó

La cantante Tini Stoessel debió suspender este jueves por la noche el show de presentación de su último disco Un mechón de pelo en el Club Hurlingham debido a la incesante lluvia y mostró su angustia por no poder continuar con lo que representaba su regreso a la música.

Tini Stoessel Captura YouTube

La producción del show, que estaba programado para las 21 horas, fue demorando su inicio por la lluvia que no paraba de caer, a la espera de una mejora en el clima. Los fanáticos estuvieron presentes en el lugar desde muy temprano y llenaron las tribunas de una de las canchas de polo del club.

Luego de interpretar cuatro de las nuevas canciones sola en el escenario, sin el cuerpo de bailarines que iba a acompañarla, la Triple T le expresó a sus fans: "Me duele en el alma suspender”. “Les prometo que les voy a dar el show de sus vidas”, adelantó sobre la continuación del espectáculo, reprogramado para el próximo martes 30.