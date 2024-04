¿Romance en puerta? La indirecta de Rusherking a Nicki Nicole en su nuevo tema

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rusherkinginfo/status/1783937189073621093&partner=&hide_thread=false Ya disponible “CAMIONETOTA”

¿Qué les pareció?pic.twitter.com/Y2rH9LCDSE — Rusherking INFO (@rusherkinginfo) April 26, 2024

Sin embargo, en los últimos días los rumores de crisis comenzaron a crecer, después de que a Ángela Torres no se la viera en la presentación del tema de Rusherking. Sumado a que, dentro de la canción, le dedica una frase que llamó la atención de sus seguidores: "Qué dura, es mala educación decirle que no a esa cintura. Ta buena como Nicki Nicolle, le gusta la cumbia y el reggaetón. Estaba solita y llegué yo. No hacemos nada y hacemos de todo”.

Al escuchar el tema, sus seguidores no dejaron pasar la indirecta y comenzaron a cuestionarlo en redes sociales. Por otra parte, Nicki Nicole está soltera desde que se separó del cantante mexicano Peso Pluma por una infidelidad que se hizo viral en redes.