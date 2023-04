Aaron Carter: revelan detalles de la autopsia del hermano de Nick, miembro de los Backstreet Boys

Además de haber aspirado este compuesto químico, llamado difluoroetano, que "puede inducir sentimientos de euforia cuando se inhala", el músico también ingirió alprazolam, que suele ser vendido bajo la marca Xanax, un sedante para tratar trastornos como la ansiedad.

aaron carterjpg.jpg Aaron Carter lloró tras ser detenido

La combinación de ambos lo llevó a "perder" el conocimiento, lo que derivó en el ahogamiento en la bañera y muerte, detalló el Departamento de Medicina Forense. Si bien la oficina del condado de Los Ángeles realizó la autopsia al día siguiente de su deceso, los resultados no se conocieron hasta estos días.

En el documento también indicó que el cuerpo de Carter, que fue encontrado el 5 de noviembre en el baño de su casa en Los Ángeles, no presentó traumatismos "potencialmente mortales", dato que no sostiene la hipótesis de la madre del cantante, quien aseguró que su hijo no había muerto por sobredosis e insistió en "una investigación real". Inclusive, en marzo publicó una serie de fotos del baño en el que fue hallado el joven como muestra de que no se trató de una sobredosis y sugiriendo que podría haber sido un ajuste de cuentas o un juego sucio.

Por su parte, tras su muerte, el hermano y miembro de Backstreet Boys, Nick Carter, subió una publicación de tributo a Instagram , junto con una serie de fotos de los dos cuando eran niños. El cantante escribió en el pie de la foto: "A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí".

"Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie jamás sabrá. Te amo, Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito", concluyó Nick.

Los Backstreet Boys le dedicaron un emotivo homenaje a Aaron Carter, el hermano menor de Nick. Entre lágrimas, la banda hizo una interpretación especial de su tema Breathe durante el show que dio en Londres apenas un día después de su fallecimiento.

Lo cierto es que Aaron Carter, llevaba años lidiando con su salud mental. En 2019, el cantante dijo que tenía trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad y depresión maníaca. Además tenía problemas de adicciones, y lidiaba una larga lucha contra el huffing, un tipo específico de abuso de drogas que consiste en inhalar los vapores de sustancias domésticas en busca de un efecto.