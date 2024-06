Netflix: un popular videojuego tendrá su propia serie animada

La entrega creada por el sueco Markus Persson y desarrollada por Mojang Studios, lanzada en 2009 (primera versión) y 2011 (definitiva), no tardó en transformarse y es al día de hoy el videojuego más exitoso de la historia con más de 300 millones de unidades comercializadas. Para quienes no lo conocen o no lo han jugado, es de construcción de tipo mundo abierto y con un modo de supervivencia.