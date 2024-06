Cuál es la serie italiana furor de Netflix que aborda la felicidad y sus distintos puntos y es aclamada por la crítica

Estamos hablando de La vida que querías, un guión que analiza la felicidad que asumimos que queremos y aquella felicidad sorpresiva que trastorna nuestras vidas, a través de la reconexión con una amistad del pasado, Marina, con quien preferiría volver a relacionarse, porque le recuerda un ciclo de su vida que sin dudas quisiera olvidar.

“Marina llega con Andrea y Arianna, sus hijas de distintas parejas, y está embarazada por tercera vez. El padre de su bebé es Pietro, un joven sumamente apasionado, con un temperamento peligroso“, detalla la sinopsis.

“Marina esconde muchos secretos y pronto llega a la ciudad Sergio, el padre de Arianna. Es un hombre decidido y enseguida demuestra que no confía en Gloria“, agrega el avance de Netflix.

