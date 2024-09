Netflix recuperó una película de menos de 2 horas que es buenísima: una trama inquietante.

Se trata de una historia donde los ejes principales son la paternidad y la depresión, donde se narra los hechos de Sophie que se embarca de vacaciones a Turquía con su padre, Calum. Veinte años después y con la experiencia propia de su vida comienza a reflexionar sobre la relación padre e hija que tenían y lo que no pudo llegar a conocer.

El film no solo es una historia sobre la paternidad y el paso de la niñez a la madurez, sino también un testimonio del poder transformador de los recuerdos y cómo estos conforman nuestra identidad y percepciones.

La trama se centra en la compleja relación entre un padre joven, Calum, y su hija de 11 años, Sophie, quienes se van de vacaciones a un centro turístico de Turquía.

A través de los ojos de Sophie, quien registra sus experiencias con una cámara MiniDV, la historia se sumerge en las dinámicas familiares y los desafíos emocionales que enfrentan. Mientras Sophie intenta comprender y conectar con su padre, Calum lidia con una depresión encubierta bajo una aparente felicidad que arma a fin de no mostrarse mal ante su hija.

Embed - AFTERSUN | Official Trailer | Now Streaming on MUBI