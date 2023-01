Netflix recibió un golpazo: mirá de qué se trata

Netflix sigue siendo la plataforma número uno . Pero aun los más grandes tienen de vez en cuando una caída, y cuando más grande son, más fuerte caen. La empresa apostó este año a varias iniciativas y no todas trajeron el mismo resultado ya que conformar a todos no es posible, pero sin dudas tarde o temprano el usuario tiene la razón.

No obstante, esta opción tenía ciertas restricciones, como por ejemplo que el catálogo no está completo y muchas producciones se deben pagar aparte, la calidad es SD y no en la máxima posible, no se pueden descargar para ver más tarde y hay publicidad.

Y es el último punto el que generó más discordia. La inclusión de la publicidad en un servicio que ofrecía sus productos para disfrutarlos en cualquier momento y sin interrupciones resultó difícil de justificar.

Netflix

El plan barato de Netflix no sumó suscriptores

Esta idea por parte de la empresa no funciona como se había previsto y en parte el horizonte es desolador. La idea de lanzar un plan barato no atrajo más suscriptores y recientemente trascendió que todas las expectativas por parte de Netflix se han quedado sin cumplir.

Mucho se habla sobre el golpe de timón que puede tomar la empresa, lo cierto es que quizás es un buen momento para escuchar a los usuarios. Además, sería visto con buenos ojos que se dejen de cancelar series con un público constante, que tengan buenas cifras de audiencia y con temporadas de continuación ya prometidas ante los fanáticos.