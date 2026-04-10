Mar de Fondo tiene su nueva temporada en Netflix con más misterios y dramas: de qué se trata

Una nueva entrega de la serie belga con más intrigas. Toda la información en esta nota, no te la pierdas.

El reparto de la serie belga Mar de fondo (Knokke Off), que es tendencia en Netflix, está encabezado por jóvenes talentos europeos.

Netflix arranca el mes de abril con el estreno de la temporada 3 de uno de sus dramas juveniles que más han sorprendido. Mar de fondo (cuyo título original es Knokke Off) regresa a la plataforma con una nueva saga de mentiras, secretos y una buena dosis de romantiqueo adolescente .

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El estreno oficial de la serie en España llegó el pasado viernes 3 de abril y lo hizo desde bien temprano, como es habitual en los estrenos de Netflix.

Siguiendo el hilo de los episodios de las dos anteriores temporadas, para esta tercera parte la plataforma de streaming lanzó los 8 capítulos de golpe . Knokke Off , como se titula realmente, es una ficción de origen belga , por lo que gran parte de sus escenas están rodadas en este país. En concreto, la producción se trasladó a la zona costera de Knokke (de ahí el nombre).

Otros de los paisajes que podemos ver también en esta serie juvenil pertenecen a la región de Flandes .

Tras varios meses recluida en una institución psiquiátrica, Louise (Pommelien Thijs) vuelve a Knokke decidida a reconstruir su vida . Sin embargo, al regresar descubre que nada es como lo dejó . Alex (Willem De Schryver) y Daan (Eliyha Altena) ocultan más de lo que admiten , y el otrora imbatible imperio inmobiliario de los Vandael se encuentra al borde del colapso.

Cuando la tensión amenaza con desbordarse, aparece alguien capaz de cambiarlo todo: Anton Vermeer (Daan Schuurmans), su enemigo más temido. A partir de ese momento, viejas deudas, secretos enterrados y mentiras peligrosas comienzan a converger.

Entre la lealtad, la ambición y la supervivencia, Louise, Daan y Alex deberán tomar una decisión que podría marcar su destino para siempre.

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Tráiler de Mar de Fondo

Embed - Mar de Fondo | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Reparto de Mar de Fondo

El reparto de la serie belga Mar de fondo (Knokke Off), que es tendencia en Netflix, está encabezado por jóvenes talentos europeos. La historia sigue a un grupo de amigos durante un verano en la costa belga, enfrentando las presiones de su clase social y secretos familiares.

Pommelien Thijs: interpreta a Louise Basteyns.

interpreta a Louise Basteyns. Willem De Schryver: interpreta a Alexander Vandael.

interpreta a Alexander Vandael. Eliyha Altena: interpreta a Daan.