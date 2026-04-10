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La pasión de Cristo volvió a ser lo más visto de Netflix por Pascuas: ¿qué parte de la historia bíblica cuenta?

Esta película de Semana Santa vuelve a impactar en Netflix. Desde la traición hasta la crucifixión, las últimas horas de Jesucristo se desarrollan en este épico y emocional relato bíblico.

La historia se centró en las últimas 12 horas de vida de Jesús. Desde la oración en el Huerto de los Olivos hasta la crucifixión

La historia se centró en las últimas 12 horas de vida de Jesús. Desde la oración en el Huerto de los Olivos hasta la crucifixión, cada escena fue construida con una intensidad pocas veces vista en este tipo de producciones.

Una película de Semana Santa se instala nuevamente como una de las opciones más elegidas en Netflix cada vez que llega esta fecha. No se trata de un estreno ni de una tendencia pasajera. Es un fenómeno que se repite año tras año, impulsado por el interés cultural, religioso y cinematográfico que despierta una obra que no pierde vigencia.

La película sigue a una adolescente tímida que crece en el seno de una familia sorda, siendo la única persona oyente. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene un talento especial para el canto.
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En este contexto, "La pasión de Cristo" vuelve a posicionarse entre los títulos más buscados. La cinta, dirigida por Mel Gibson, se estrenó en 2004 y desde entonces generó impacto por su forma de narrar uno de los episodios más representados en la historia del cine: las últimas horas de Jesús de Nazaret.

Desde su lanzamiento, la película marcó un antes y un después dentro del cine religioso. Lejos de optar por una narración clásica o suavizada, la propuesta apostó por un enfoque directo, crudo y profundamente emocional. El resultado fue una experiencia cinematográfica que incomodó, conmovió y abrió debates en todo el mundo.

Sinopsis de La pasión de Cristo, la película que volvió a ser furor en Netflix

La historia se centró en las últimas 12 horas de vida de Jesús. Desde la oración en el Huerto de los Olivos hasta la crucifixión, cada escena fue construida con una intensidad pocas veces vista en este tipo de producciones. Esa decisión narrativa fue clave para que la película trascendiera lo religioso y se instalara también como un fenómeno cultural.

El realismo extremo fue, sin dudas, uno de los elementos más comentados. Las escenas de violencia explícita, especialmente durante la flagelación, generaron opiniones divididas. Algunos destacaron la fidelidad al sufrimiento descrito en los textos bíblicos. Otros cuestionaron el nivel de crudeza. Pero nadie quedó indiferente.

Uno de los aspectos más distintivos de la película fue su apuesta por la autenticidad histórica. A diferencia de otras producciones similares, no se utilizó inglés ni idiomas modernos. En su lugar, los personajes hablaron en arameo, hebreo y latín. Además, el rodaje se llevó a cabo en locaciones cuidadosamente seleccionadas. Los estudios de Cinecittà y paisajes italianos como Matera aportaron una estética visual que reforzó la ambientación de la época.

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Tráiler de La pasión de Cristo

Embed - La pasión de Cristo (Trailer)

Reparto de La pasión de Cristo

  • Jim Caviezel
  • Maia Morgenstern
  • Christo Jivkov
  • Francesco Cabras
  • Monica Bellucci
  • Mattia Sbragia
  • Toni Bertorelli
  • Luca Lionello
  • Hristo Shopov
  • Claudia Gerini
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