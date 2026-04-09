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Esta serie que combina misterios, mentiras y drama adolescente estrenó su tercera temporada en Netflix y es tendencia: cómo se llama

Con 8 capítulos llenos de enigmas, drama adolescente y secretos, conocé la sinopsis, el reparto y dónde se grabó la produccion belga que es tendencia en 2026.

La serie de misterio y drama adolescente que es tendencia en la N roja

La serie de misterio y drama adolescente que es tendencia en la N roja, estrenó la tercera parte.

Mar de Fondo temporada 3 en Netflix: la serie de misterio y drama adolescente que es tendencia en la N roja, estrenó la tercera parte y ya se posiciona como una de las ficciones más vistas del momento. ¿Cómo se llama?

El actor irlandés fue diagnosticado con ELA en 2023.
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Con una mezcla de secretos, mentiras y romance adolescente, esta producción belga regresa con nuevos conflictos que prometen mantener a los fans al borde del asiento. La nueva entrega además, cuenta con 8 episodios disponibles desde el 3 de abril, siguiendo el formato de producciones anteriores: todos los capítulos se lanzaron juntos para maratonear.

¿Dónde se grabó la serie?: fue filmada principalmente en Knokke, una exclusiva zona costera que da nombre a la serie original (Knokke Off). También incluye locaciones en Flandes, lo que aporta una estética elegante y veraniega que contrasta con el drama oscuro de la historia.

Sinopsis de Mar de Fondo, la serie belga que tiene su nueva temporada en Netflix

Tras pasar un tiempo internada en una institución psiquiátrica, Louise regresa a Knokke con la intención de empezar de nuevo. Sin embargo, pronto descubre que todo cambió: las relaciones están más tensas que nunca y los secretos comienzan a salir a la luz.

Mar de Fondo

Mientras Alex y Daan ocultan verdades que podrían destruirlo todo, el poderoso imperio familiar de los Vandael atraviesa una crisis inesperada. En medio de este escenario, la llegada de un nuevo enemigo amenaza con desatar un conflicto aún mayor.

Entre lealtades frágiles, ambición y decisiones límite, los protagonistas deberán enfrentarse a su pasado… y elegir qué están dispuestos a perder.

Tráiler de Mar de Fondo

Embed - Mar de Fondo | Tráiler Temporada 3 (ESPAÑOL) | Estreno: 03/04/2026 Netflix

Reparto principal

  • Pommelien Thijs como Louise
  • Willem De Schryver como Alex
  • Eliyha Altena como Daan
  • Daan Schuurmans como Anton Vermeer
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