Netflix: la producción europea que llegó para ser una de las mas aclamadas por la crítica

En el vasto catálogo de producciones internacionales que ofrece Netflix , las series europeas han ido ganando un lugar destacado entre los espectadores de todo el mundo. Con un estilo narrativo diferente, una estética particular y un ritmo muchas veces más contemplativo, este tipo de ficciones suele atraer tanto al público general como a los amantes del cine de autor.

En los últimos años, varias de estas propuestas lograron destacarse no solo por su calidad técnica, sino también por la profundidad de sus historias. Una de ellas, en particular, llegó a convertirse en un fenómeno inesperado. Se trata de The Rain, la producción danesa que es furor.