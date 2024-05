Netflix estrenó Un lugar seguro 2, la emotiva secuela que seguro vas a tener que mirar con pañuelos en la mano

Estamos hablando de Un lugar seguro 2, que tiene a James Gucciardo como encargado de fotografía y cuenta con un elenco conformado por Kaan Urgancolu, Melisa Asl Pamuk, Mert Ege Ak, Ezgi enler, Çada Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Altay Hacolu, Alper Baytekin y Perihan Sava.

Un lugar seguro

Sinopsis de Un lugar seguro 2, la emotiva película que es la secuela en Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial, un año después de la muerte de Melisa, Frat aún busca adaptarse a la vida de padre soltero. Además de atravesar un complicado duelo, debe procurar ser un buen tutor para Can, quien extraña en exceso a su madre y no le hace las cosas simples a Frat.

Cuando una amiga le sugiere a Frat buscar una nueva pareja, él lo descarta de inmediato, pero en medio de una discusión con Can conoce a una llamativa mujer que le hace pensar en el amor una vez más. No obstante, Can no está igual de feliz con la recién llegada. No solo le preocupa que le saque la atención de su padre, también tiene miedo de que se produzca otra tragedia.

Tráiler de Un lugar seguro 2

Reparto de Un lugar seguro 2