De qué se trata Close, el emotivo drama que llegó a Netflix y es aclamada por la crítica

Lukas Dhont, director de la película, explicó: “Acerca del personaje principal de Léo, yo quería que tuviera miedo ante cómo los demás podían percibir su amistad como si fuera algo sexual. Su amigo Rémi se encuentra ante los mismos juzgamientos, pero no le importa y no hace nada para cambiar su comportamiento. Léo es tan importante para él, lo ama profundamente y no entiende su cambio de actitud”.

También sostiene que hay algo de los chicos en él mismo, “aunque yo tiendo a ver las cosas más como Léo. Rémi, por otro lado, representa aquellas personas que trataron de ser fieles a sí mismas”, aseveró.

Sinopsis de Close, la nueva película que llegó a Netflix y es reconocida mundialmente

“Close sigue a dos inseparables chicos llamados Léo y Rémi, de trece años, quienes pasan juntos todo el día jugando en los campos de flores y durmiendo en casa del otro. Sin embargo, al comenzar un nuevo curso escolar, las presiones de la adolescencia temprana ponen a prueba su vínculo con consecuencias inesperadas y duraderas”, describe la sinopsis oficial de Netflix.

Tráiler de Close

Embed - Close - Trailer espanol

Reparto de Close