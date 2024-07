Netflix estrenó la segunda temporada de Mi otra yo, la serie que fue furor cuando comenzó y promete volver con todo

La temporada 1 concluyó cuando en la noche de su boda, Segvi lee una inesperada carta escrita por su madre. Leyla le sugiere un negocio a Fiko mientras Ada y Toprak llegan a una dilema. Hoy, 11 de julio se estrena esta segunda parte tan ansiada a las 4am en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Según un comunicado de Netflix, en la segunda temporada, Ada, Sevgi y Leyla se están acomodando en su nueva ciudad, pero todas atraviesan nuevos retos: Ada se anima a un gran desafío en su vida profesional, Leyla lucha con problemas económicos mientras inicia un nuevo emprendimiento y Sevgi tiene que esconderle un gran secreto a los más próximos a ella, sin embargo, las amigas confiarán entre ellas mientras vivencian los nuevos escenarios.

Embed - Another Self: Season 2 | Official Trailer | Netflix