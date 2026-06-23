Aseguran que Florencia Peña está atravesando su peor momento tras el escándalo en Luzu La actriz estaría atravesando su peor momento personal y laboral tras el error garrafal que cometió durante un programa de streaming. Según trascendió, Nicolas Occhiato no le dirige la palabra. Agregar C5N en









¡Florencia Peña está desvastada! Redes sociales

Paula Varela en Intrusos aseguró que desde el entorno más cercano de Florencia Peña le aseguró que está devastada. El escandalo que rodea a la artista hace días, se desató por informar erróneamente sobre la muerte de Jorge Messi.

Desde Intrusos se refirieron a la situación laboral de Florencia Peña tras su desvinculación del canal de streaming. Aunque en las últimas horas circuló la versión de que la actriz iniciaría acciones legales, desde el ciclo de espectáculos desmintieron esa información y aseguraron que actualmente estaría negociando de manera privada los términos de su salida.

En ese contexto, también abordaron el delicado estado anímico de la artista luego de la fuerte repercusión que generaron sus dichos en Luzu y la ola de críticas que recibió en redes sociales y en distintos medios de comunicación. Según señalaron, Peña atraviesa días difíciles mientras intenta reencauzar su situación profesional y personal tras la polémica.

EXCLUSIVO: FLOR PEÑA NO INICIARÁ ACCIONES LEGALES ANTE LUZU #Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/YSl9crxOY7 — América TV (@AmericaTV) June 23, 2026 Cómo está Florencia Peña Paula Varela empezó diciendo, “está muy mal, más allá de una angustia pasajera o una tristeza del momento, está mal de verdad” y luego agregó sobre los comentarios que lastiman a la artista, “me dijeron ‘si no quieren a Florencia internada, paren un poco la pelota’”, estas palabras dejaron sin palabras al piso.

Luego aseguró que la artista no está atendiendo el teléfono por los mensajes que recibe, “está muy mal, más allá de una angustia pasajera o una tristeza del momento, está mal de verdad”.