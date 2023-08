MYA: "El pilar que nos terminó de unir fue ser amantes de la música"

"La verdad es que salimos hace muy poquito con la gira, vamos a estar por muchos lados, así que si entran a nuestras redes podrán ver las fechas y provincia. Siempre es hermoso el proceso de preparación y elegir las canciones que vamos a cantar. Estamos preparando un show muy lindo con un recorrido por todo lo que fue MYA desde los comienzos", agregan.

Maxi, nacido en Tucumán, y Agus, en Córdoba, recuerdan su infancia con nostalgia y emoción. Espíndola confiesa: "Creo que hablo por los dos cuando digo que nuestra infancia fue muy linda, amiguera y familiar. En mi caso, mi familia siempre estuvo muy ligada al arte en general. Mi vieja es profesora de danza clásica, mi viejo es actor y también le gusta cantar. Tuve una niñez muy musical por decirlo de alguna forma. Tengo el recuerdo de estar con amigos jugando al fútbol".

A su vez, Agustín agrega: "Lo mío fue parecido, tuve una infancia rodeado de familia y amigos. Me crie en un pueblo muy lindo, soy de Villa Rumipal en Córdoba, un lugar hermoso. Siempre es lindo volver a mi pueblo porque me vuelvo a juntar con los amigos de siempre, seres queridos y para la gente de allá sigo siendo el mismo más allá de la exposición. Es hermoso poder compartir esto con la gente que siempre estuvo a nuestro lado".

MYA

Acerca de su primer encuentro y la consolidación de una amistad, Maxi revela: "La primera vez que nos cruzamos fue en Soñando por Cantar y luego estuvimos juntos en Aliados. La serie fue una etapa muy linda, un proyecto que nos dejó recuerdos, crecimiento y mucho aprendizaje. El grupo era espectacular y seguimos en contacto con los chicos. Siempre que nos cruzamos es muy lindo porque quedó una energía hermosa. Mientras estábamos grabando la serie vivimos juntos porque nosotros veníamos del interior. También estaba Juli Serrano y Eliseo Rentería, que era santiagueño. Entonces éramos los cuatro del interior que convivimos durante tres años mientras grabamos la serie, mientras hicimos los Gran Rex... Fue una linda etapa".

Pero no fue la mera convivencia la que terminó de vincularlo. "Desde un comienzo tuvimos conexión con Maxi principalmente porque los dos llegábamos a Buenos Aires con el mismo sueño y los dos éramos amantes de la música. Cuando empezamos a cantar las primeras veces hicimos armonías juntos y pasó algo entre nosotros y también con el público que nos escuchaba. Uno siempre tiene inseguridades porque el camino es largo, uno siempre está aprendiendo, va superándose, entonces llega ese miedo sobre el futuro, por dónde ir en términos de estilo musical, qué canciones lanzar, qué es lo que queremos contar... Pero el pilar fundamental que nosotros teníamos era ser amantes de la música, los dos veníamos de la rama más melódica y romántica y eso nos dio seguridad", comenta Bernasconi.

En cuanto a la toma de decisiones en conjunto, Maxi afirma: "Yo creo que la clave es tratar de conseguir un mejor resultado teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. Aprendimos a poder trabajar en equipo, poner sobre la mesa lo que piensa cada uno y lo vamos trabajando. Siento que tenemos mucha confianza, nos conocemos y sabemos qué es lo que quiere el otro. Es un ejercicio que se da en todos los grupos de trabajo, incluso en un matrimonio. Está buenísimo poder ejercitar este aspecto porque sin duda creo que se llega a mejores lugares".

Sin dudas, el género por excelencia de MYA es el romántico melódico. En ese sentido, les preguntamos qué fue lo más romántico que hicieron en su vida y las anécdotas fueron insólitas. Maxi recordó escribirle una canción a su ex pidiéndole que sea su novia. Pero Agustín fue un poco más allá: "Y yo algo parecido, para pedirle a mi ex que sea mi novia le hice una búsqueda del tesoro que incluso la armamos juntos con Maxi. Yo sabía que ella volvía de laburar a la tardecita y le dejé en la entrada un papel que decía ´Tal regalo está en el piso 2´, todo terminaba en la terraza donde la estaba esperando para decirle si quería ser mi novia. Después de eso obvio que me dijo que sí. Le hice una cena y hasta pétalos habían".