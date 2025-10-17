Natalie Pérez: "Mi primer beso fue en la ficción a los 11 años" La actriz recordó sus inicios en el espectáculo junto a Benjamín Rojas en la exitosa tira de Cris Morena Chiquititas. Por







La cantante fue la invitada de Pergolini en su programa de televisión. Redes Sociales

La actriz Natalie Pérez reveló que dio su primer beso en la ficción antes de vivirlo en la realidad. "Fue con Benjamín Rojas a los 11 años".

La cantante se refirió a su primera aparición en TV, en el año 1998, donde protagonizó la tira Chiquititas, la tira de la productora Cris Morena.

"¿Tu primer beso real fue con Benjamín Rojas antes de apretarte a un pibe de verdad?”, le preguntó Mario Pergolini en el ciclo Otro día perdido, en El Trece, y ella dijo: "¿Podés creer?”. Después aseguró que ese beso la traumó un poco: "Para mí era re fuerte, re incómodo, imagináte, una nena”.

Embed Desafiamos a Natalie Pérez a cantar a capela y demostró qué clase de artista es. #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/V94WWM4mG8 — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 17, 2025

La artista también confirmó que está de novia con el hijo del productor de teatro Carlos Rottemberg y la actriz Linda Peretz, Tomás, relación que surgió a partir de un proyecto profesional y de amigos en común.