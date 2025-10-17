17 de octubre de 2025 Inicio
La actriz recordó sus inicios en el espectáculo junto a Benjamín Rojas en la exitosa tira de Cris Morena Chiquititas.

La actriz Natalie Pérez reveló que dio su primer beso en la ficción antes de vivirlo en la realidad. "Fue con Benjamín Rojas a los 11 años".

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

La cantante se refirió a su primera aparición en TV, en el año 1998, donde protagonizó la tira Chiquititas, la tira de la productora Cris Morena.

"¿Tu primer beso real fue con Benjamín Rojas antes de apretarte a un pibe de verdad?”, le preguntó Mario Pergolini en el ciclo Otro día perdido, en El Trece, y ella dijo: "¿Podés creer?”. Después aseguró que ese beso la traumó un poco: "Para mí era re fuerte, re incómodo, imagináte, una nena”.

La artista también confirmó que está de novia con el hijo del productor de teatro Carlos Rottemberg y la actriz Linda Peretz, Tomás, relación que surgió a partir de un proyecto profesional y de amigos en común.

