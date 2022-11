Murió Leslie Phillips, recordado actor de Harry Potter

El personaje que apareció en la primera entrega de "Harry Potter y la Piedra Filosofal", era quien elegía a qué casa pertenecían los alumnos y alumnas que entraban por primera vez a Hogwarts. En honor a los fundadores originales de la escuela: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin.

The Sorting Ceremony | Harry Potter and the Philosopher's Stone

Quién era Leslie Phillips

El actor nació en 1924 en la localidad de Tottenham, en Londres, llegó a la fama en los años 60 con películas como Carry On Teacher, Carry On Columbus y Carry On Nurse.

En sus primeros años asistió unos años a una escuela de teatro Italia Conti, pero sus estudios fueron truncados por la Segunda Guerra Mundia, donde se alistó como teniente en la Inftantería Ligera de Durham entre 1942 a 1945.

Sus primeros papeles fueron en La ciudadela, en 1938; Cuidado con lo que haces, en 1938; o El príncipe trovador, en 1939.

Su último rol en la pantalla grande, fue como voz del Sombrero Seleccionador en Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara de los secretos y Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2.