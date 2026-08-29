Muchos ventanales y decoración de piedra: así es la casa de Iván de Pineda La propiedad se encuentra en un entorno privilegiado y fue pensada para disfrutar de la tranquilidad patagónica con comodidad y estilo. Agregar C5N en









Conocé como es la espectacular casa del modelo y conductor de televisión. Redes sociales

Iván de Pineda eligió Bariloche como refugio rodeado por la montaña y la naturaleza.

Su casa combina materiales como piedra y madera, además de grandes ventanales.

Los ambientes interiores se destacan por su estilo moderno y cálido.

La propiedad cuenta con espacios pensados para disfrutar del paisaje. Iván de Pineda encontró en Bariloche un lugar especial para bajar el ritmo y desconectar. El conductor tiene allí una imponente propiedad ubicada en Villa Arelauquen, rodeada por el paisaje característico de la Patagonia. Lejos del movimiento de la ciudad, la casa funciona como un refugio en medio de la naturaleza. La tranquilidad del entorno y las vistas a las montañas son protagonistas en cada rincón.

La fachada de la casa, ubicada en medio del entorno natural. Diario Río Negro La propiedad fue diseñada para aprovechar al máximo el paisaje que la rodea y por eso los grandes ventanales ocupan un lugar central. A través de ellos, la luz natural entra durante buena parte del día y permite disfrutar del entorno desde el interior. La piedra, la madera y el vidrio aparecen como los principales materiales de la construcción. La combinación genera una estética moderna, aunque mantiene ese aspecto cálido y propio de una vivienda de montaña.

Desde afuera, la casa combina líneas modernas con elementos que la hacen encajar con el paisaje patagónico. La fachada de piedra y el techo negro a dos aguas le dan una apariencia similar a la de una cabaña contemporánea. A eso se suma una amplia terraza con sectores de madera y barandas de vidrio, pensada para aprovechar el aire libre. Todo el conjunto mantiene una estética sobria, sin demasiados elementos que compitan con el paisaje.

Cómo es la casa de Iván de Pineda en Bariloche Al ingresar, uno de los espacios que más llama la atención es el living, ubicado en un sector en desnivel y pensado principalmente para descansar. Un enorme sillón en forma de L y tonos neutros ocupa buena parte del ambiente, acompañado por algunos libros y objetos decorativos. La chimenea negra empotrada en una pared blanca suma un contraste marcado y aporta calidez durante los días más fríos. Detrás, una biblioteca de hierro y madera completa la escena.

El living conecta directamente con el comedor y la cocina. Infobae El living se conecta directamente con el comedor y la cocina, sin demasiadas divisiones entre los ambientes. Allí, una mesa de madera maciza con estructura de hierro está acompañada por sillas de distintos tonos, como amarillo pastel, rosa viejo, verde oscuro y marrón. La cocina mantiene una estética minimalista y combina madera con piedra negra, además de una isla central de granito oscuro. Los estantes iluminados y los electrodomésticos integrados completan un espacio moderno, pero sin perder calidez.

La presencia de los ventanales le otorga mucha luminosidad al interior. Infobae Más allá de los ambientes principales, la propiedad también tiene pequeños espacios pensados para disfrutar de la tranquilidad. Uno de ellos es un rincón de lectura ubicado junto a una salamandra, con un sillón individual y un gran ventanal de marco negro. Desde allí se puede contemplar el bosque y las montañas que rodean la vivienda. Así, entre piedra, madera, ventanales y detalles de diseño, Iván de Pineda armó en Bariloche un refugio cómodo y elegante, donde la naturaleza termina siendo parte de la decoración.