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De qué murió Luis Brandoni tras estar casi 10 días internado

El actor se encontraba en el Sanatorio Güemes tras sufrir un accidente doméstico. Tenía 86 años.

Luis Brandoni sufrió un accidente doméstico.

C5N

El actor Luis Brandoni falleció durante la madrugada del lunes a los 86 años tras sufrir un accidente doméstico el 11 de abril. Una caída en su casa le provocó un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa.

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El reconocido artista pasó su cumpleaños, el sábado 18, internado en el Hospital Güemes, adonde fue ingresado rápidamente tras sufrir el accidente doméstico.

"No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", había aclarado entonces su amigo, el productor Carlos Rottemberg.

Durante los primeros días, había optimismo ante la estabilidad de su cuadro y la reabsorción del hematoma. Sin embargo, su estado empeoró y su recuperación ya no fue posible.

Qué es un hematoma subdural, causa de la muerte de Luis Brandoni

Un hematoma subdural es la acumulación de sangre entre el cerebro y la duramadre, una de las membranas que lo recubren. Se produce cuando se rompen venas que atraviesan ese espacio, generalmente a causa de un traumatismo en la cabeza.

La sangre acumulada puede aumentar la presión dentro del cráneo y afectar el funcionamiento cerebral. Los síntomas varían según la cantidad de sangrado y la rapidez con que se desarrolla, e incluyen dolor de cabeza, confusión, somnolencia, debilidad o alteraciones en el estado de conciencia.

Puede presentarse de forma aguda, con síntomas que aparecen poco después del golpe, o de manera crónica, cuando el sangrado es lento y los signos surgen días o semanas más tarde. Este último es más frecuente en personas mayores y en quienes toman medicamentos anticoagulantes. El tratamiento depende de cada caso: algunos hematomas pequeños se controlan con observación médica, mientras que otros requieren intervención quirúrgica para aliviar la presión sobre el cerebro.

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