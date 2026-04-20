De qué murió Luis Brandoni tras estar casi 10 días internado

El actor Luis Brandoni falleció durante la madrugada del lunes a los 86 años tras sufrir un accidente doméstico el 11 de abril. Una caída en su casa le provocó un hematoma subdural , una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa.

"No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción" , había aclarado entonces su amigo, el productor Carlos Rottemberg .

Durante los primeros días, había optimismo ante la estabilidad de su cuadro y la reabsorción del hematoma . Sin embargo, su estado empeoró y su recuperación ya no fue posible.

Un hematoma subdural es la acumulación de sangre entre el cerebro y la duramadre , una de las membranas que lo recubren. Se produce cuando se rompen venas que atraviesan ese espacio, generalmente a causa de un traumatismo en la cabeza.

La sangre acumulada puede aumentar la presión dentro del cráneo y afectar el funcionamiento cerebral. Los síntomas varían según la cantidad de sangrado y la rapidez con que se desarrolla, e incluyen dolor de cabeza, confusión, somnolencia, debilidad o alteraciones en el estado de conciencia.

Puede presentarse de forma aguda, con síntomas que aparecen poco después del golpe, o de manera crónica, cuando el sangrado es lento y los signos surgen días o semanas más tarde. Este último es más frecuente en personas mayores y en quienes toman medicamentos anticoagulantes. El tratamiento depende de cada caso: algunos hematomas pequeños se controlan con observación médica, mientras que otros requieren intervención quirúrgica para aliviar la presión sobre el cerebro.