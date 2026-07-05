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Horóscopo de hoy, lunes 6 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 6 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La Luna te visita y te devuelve pilas. Te llama la intuición antes que la acción, así que escuchá esa primera impresión. En tema de finanzas, no te apures: mejor esperar antes de lanzarte a gastar.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Por la mañana todo estará más tranquilo, y en la tarde aparecerá la claridad mental. Las ideas se acomodan solas, sin forzar nada. En lo económico, ojo con comprometerte de más: el lunes pide equilibrio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Arranca la semana con chispa y movimiento. Una charla o noticia te enciende la cabeza. En finanzas, arrancá de a poco: no hace falta resolver todo hoy.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La rutina pesa menos y tu intuición se mezcla con lo práctico. Decidís sin apuro y con confianza. En lo monetario, mejor paso firme que salto apurado.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El lunes te invita a mirar más lejos, a pensar en planes nuevos o salir de la rutina. En cuanto al dinero, no te embalés con lo primero que vez, mejor diseñá y luego proyectá.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El día empieza introspectivo y después se activa Virgo. Se acomodan emociones y proyectos en pausa. En lo económico, ordená la agenda antes de mover fichas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra tus vínculos son protagonistas así que hoy lunes algunas charlas fluyen, otras piden paciencia. Escuchar vale más que discutir. En finanzas, compartí ideas: alguien puede darte una buena pista.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El lunes arranca sin urgencias, resolviendo de a una cosa. Avanzás tranquilo y seguro. En la plata, no todo lo importante hace ruido: revisá lo chiquito.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La Luna en Aries te enciende y te devuelve ganas de retomar proyectos. La creatividad fluye si dejás espacio para improvisar Sagitario. En lo económico, ojo con entusiasmarte de más, medí el impulso.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El clima cambia entre mañana y tarde, y te pide flexibilidad. No todo sigue el plan, pero adaptarte es más fácil de lo que pensás. En finanzas, ajustá sobre la marcha sin miedo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ideas y charlas por todos lados. Antes de contestar al toque, frená un segundo y elegí bien las palabras. En cuanto a tu bolsillo, esa pausa también evita errores.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La Luna se despide y te deja calma. Aunque el ritmo acelere, guardá esa serenidad como guía. En lo económico, tu intuición puede marcar el camino correcto.

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