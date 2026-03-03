Aseguran que Griselda Siciliani y Fito Páez tuvieron un romance secreto La actriz lo habría confirmado en una entrevista pero no reveló el nombre del amante. El artista estaba en pareja con Eugenia Kolodziej. Hasta el momento no hubo desmentidas ni confirmaciones por parte de los involucrados, solo hay una versión de una periodista de espectáculos. + Seguir en







Las hijas de los artistas comparten nombre: ambas se llaman Margarita.

Griselda Siciliani está otra vez en el centro de la polémica en el mundo del espectáculo por un supuesto romance secreto con Fito Páez. La periodista Fernanda Iglesias lo hizo público y dio detalles precisos de la relación que ambos artistas habrían mantenido en el pasado, generando sorpresa en el ambiente artístico y una ola de comentarios en redes sociales.

Según la información difundida por la periodista, el vínculo habría sido breve pero intenso, y se habría desarrollado lejos de la mirada pública. La revelación reavivó rumores que circulaban desde hace años y abrió un nuevo capítulo en torno a la vida privada del reconocido músico de rock y de la actriz, que hasta ahora nunca habían confirmado ni desmentido la versión.

Fito Páez y su novia La separación estaría motivada por la distancia física entre la pareja. Redes Sociales El vínculo se habría desarrollado de manera reservada y en un contexto en el que Siciliani estaba soltera, mientras que Páez se encontraba en pareja con la también actriz, Eugenia Kolodziej. En ese contexto, Iglesias recordó que la actriz contó en una entrevista que tuvo un romance secreto con una persona “muy famosa”. En ese relato, la ex de Luciano Castro describió que se trataba de un vínculo oculto y que, por decisión de ambas partes, no se hacía público, algo que ahora algunas personas vinculan con la figura del músico.

Según el relato de Iglesias, durante ese supuesto romance la actriz le habría enviado mensajes y fotos íntimas al músico y señaló que la experiencia le había servido para luego crear la obra Pura Sangre. En ese sentido, la periodista remarcó que esa forma de enamorar de la actriz ya se había reproducdo con su expareja, Luciano Castro, que había señalado dinámicas similares respecto al intercambio de contenido personal y privado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) “Ella no da el nombre de esta persona, pero yo después me enteré. ¿Vieron que estuvo sola mucho tiempo? En una época se sacaba fotos desnuda. Bueno, en toda esa época andaba con este músico y obviamente le dedicaba esas fotos”, indicó la panelista de Puro Show (ElTrece), refiriéndose al romance clandestinoentre ambos artistas.