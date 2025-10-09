Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand en El Trece

El productor de El Trece, Adrián Suar, se refirió al futuro de Mirtha Legrand en la televisión y la continuidad con las cenas de los sábados, pero soltó una frase que dio que hablar: “Con todos cuesta negociar, conmigo también. Yo soy difícil para negociar. Todos somos difíciles".
"Ella puede arrancar cuando quiera. Si se puede ir a Mar del Plata... a veces es difícil llevarla para allá por el costo, pero Mirtha es eterna", indicó Suar en A la tarde, pero aseguró que todo está bien y no hay peleas. “Todavía no lo puedo confirmar, pero si se puede, feliz de que vaya a Mar del Plata", concluyó.
El actor empresario habló también sobre el final de Los 8 escalones en LAM: "Se levanta, pero va a volver en algún momento. Muchos programas se levantaron y después volvieron. Son momentos de la tele... Pampita va a volver a la pantalla en algún momento y Los 8 Escalones también".
Esto se da en una serie de cambios en el canal para hacer frente al rating de Telefe. Mujeres Argentinas tampoco seguirá al aire y Moria Casán arrancará un nuevo ciclo. Asimismo, María Belén Ludueña tendrá un programa por la tarde.
