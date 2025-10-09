Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand en El Trece El productor se refirió al programa de la conductora de los almuerzos y aseguró que “cuesta negociar”. ¿Se va del canal?







Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand. Redes sociales

El productor de El Trece, Adrián Suar, se refirió al futuro de Mirtha Legrand en la televisión y la continuidad con las cenas de los sábados, pero soltó una frase que dio que hablar: “Con todos cuesta negociar, conmigo también. Yo soy difícil para negociar. Todos somos difíciles".

"Ella puede arrancar cuando quiera. Si se puede ir a Mar del Plata... a veces es difícil llevarla para allá por el costo, pero Mirtha es eterna", indicó Suar en A la tarde, pero aseguró que todo está bien y no hay peleas. “Todavía no lo puedo confirmar, pero si se puede, feliz de que vaya a Mar del Plata", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1976023709392437682&partner=&hide_thread=false ADRIÁN SUAR: "Todavía no puedo confirmar a Mirtha para 2026"



El actor empresario habló también sobre el final de Los 8 escalones en LAM: "Se levanta, pero va a volver en algún momento. Muchos programas se levantaron y después volvieron. Son momentos de la tele... Pampita va a volver a la pantalla en algún momento y Los 8 Escalones también".

Esto se da en una serie de cambios en el canal para hacer frente al rating de Telefe. Mujeres Argentinas tampoco seguirá al aire y Moria Casán arrancará un nuevo ciclo. Asimismo, María Belén Ludueña tendrá un programa por la tarde.