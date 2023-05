Mirtha Legrand fue operada: qué dice el parte médico

Mirtha Legrand habló antes de ser operada: "Me quedo en terapia"

En tanto, se agregó cómo se encuentra la reconocida actriz luego de la intervención quirúrgica. "La paciente se encuentra en su habitación, acompañada de su familia, para completar su recuperación", se señaló.

Por último, se difundió un mensaje de los familiares de la conductora de 96 años. "La familia agradece las muestras de afecto y respeto recibidas durante las últimas horas", se expresó.

Por otro lado, uno de los nietos de Legrand, Nacho Viale, mostró su gratitud hacia el personal de salud que atendió a su abuela, mediante su cuenta de Twitter: "Gracias a los médicos, gracias Sanatorio mater dei, gracias a los amigos, y gracias a todos los que se preocuparon y mandaron buena energía. Todo en orden. Todo bien. Gracias".

Parte médico Mirtha Legrand El parte médico de Mirtha Legrand. Twitter (@nachoviale)

Qué dijo Mirtha Legrand antes de ser operada

La conductora Mirtha Legrand habló con la prensa antes de ingresar al Sanatorio Mater Dei y reveló que está nerviosa, además de que va a permanecer internada durante la noche. Con estas palabras, emocionó a todos sus fanáticos, ya que demuestra que busca "seguir más activa".

En la puerta del Mater Dei y desde el asiento de su auto, Mirtha Legrand fue consultada por cómo se encontraba antes de la operación y expresó: "Bien, estoy bien y tranquila. La familia está muy bien. Estoy acompañada por Nacho y Elvira". Estos nombres corresponden a su nieto y su empleada de toda la vida.

Luego, la propia conductora reveló que la situación le genera preocupación: "Un poco de nervios, pero estoy en muy buenas manos. Es muy rápido todo. La operación dura 45 minutos y me quedo en terapia". Con estos detalles, confirmó que confía en los médicos encargados de su intervención quirúrgica, además de remarcar que luego estará en una unidad de cuidados intensivos.

Para finalizar, antes de entrar al Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand contó: "Voy a estar 24 horas en observación. Mañana me revisan y me retiro. Es un día especial". De esta manera, dejó en claro que, si bien está nerviosa, no le genera una mayor preocupación esta intervención quirúrgica.

Qué es un marcapasos, lo que se le instaló a Mirtha Legrand

“Generalmente se indica un marcapasos -luego de un análisis clínico exhaustivo- para regular el ritmo cuando éste es insuficiente para desarrollar una vida normal, situación que suele manifestarse con síntomas como mareos, fatiga, desmayos o falta de aire, entre otros. El marcapasos funciona detectando la actividad eléctrica del corazón y emitiendo impulsos eléctricos”, sostuvo el Mario Fitz Maurice, médico cardiólogo especialista en arritmias, exdirector del Consejo de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Y continuó: “El marcapasos se puede programar para responder de diferentes maneras a la actividad eléctrica del corazón, dependiendo de las necesidades del paciente. Por ejemplo, puede estar configurado para emitir un impulso eléctrico sólo cuando el ritmo cardíaco es demasiado lento, o para emitir un impulso eléctrico de forma permanente y dominar el ritmo del corazón”.

En el comunicado difundido por la sociedad científica explicaron que un marcapasos es "un pequeño generador de impulsos eléctricos que se implanta debajo de la piel, en el pecho del paciente, con anestesia local y una sedación leve".