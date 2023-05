Mirtha Legrand habló antes de ser operada: "Me quedo en terapia"

Luego, la propia conductora reveló que la situación le genera preocupación: "Un poco de nervios, pero estoy en muy buenas manos. Es muy rápido todo. La operación dura 45 minutos y me quedo en terapia". Con estos detalles, confirmó que confía en los médicos encargados de su intervención quirúrgica, además de remarcar que luego estará en una unidad de cuidados intensivos.

Para finalizar, antes de entrar al Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand contó: "Voy a estar 24 horas en observación. Mañana me revisan y me retiro. Es un día especial". De esta manera, dejó en claro que, si bien está nerviosa, no le genera una mayor preocupación esta intervención quirúrgica.