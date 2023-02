MIRANDA! se subió al ring de la Fiesta Polenta en el Luna Park

Vestidos como boxeadores y con la energía que los caracteriza repasaron sus más grandes éxitos cerrando con una de las canciones más emblemáticas de su carrera, “Don”, tema apto para dejar cualquier celebración revolucionada a puro pop.

Además de la banda, en la fiesta se destacaron otros DJs, entre ellos La Pol4ca, una de las creadoras del evento, siendo parte de la jornada nocturna, junto a bailarines y músicos. El influencer Nacho Elizalde, otro de los inventores de la Polenta, la describió como: "una experiencia de una fiesta electrónica: luces, pantallas, lasers y visuales únicas pensadas para la fiesta, pero lo que suena es todo reggaetón y pop. Es una experiencia tecnológica, por eso nos enfocamos en que cuando la gente viene realmente piensen 'wow, que locura'".

Según indican en las propias redes sociales de la fiesta: "La experiencia Polenta arranca desde el momento en que entras hasta el segundo en que te vas. En la Polenta suena el Biza como suena Beyoncé".

Luego de su creación hace algunos años, se llevó a cabo la edición más grande de la fiesta hasta el momento.

Sobre Hotel Miranda!

Hotel Miranda!, es un disco donde la banda de Ale Sergi y Juliana Gattas se rinden homenaje a si mismo.

Cada habitación del hotel corresponde a un tema del disco más exitoso “Sin restricciones” y los administradores del lugar invitan a un huésped a cada canción para crear una nueva versión con videos que siguen una misma línea estética al mejor estilo Wes Anderson.

Así pasaron Ca7riel con Don, Bandalos Chinos con Navidad, Lali con Yo re diré y ahora Emilia con Uno los dos.

Miranda! con esto no solo logra celebrar su trayectoria en una especie de ingeniosa re vuelta de éxitos circular si no que además se nutre de las nuevas generaciones, dando lugar no solo a la nueva camada si no a los sonidos y matices que estos proponen. Por ejemplo, en Uno los dos además de la tierna voz de Emilia, la nueva versión de esta balada que marcó el desamor de muchos, contó con la producción de Big One y Didi Gutman, quien también grabó los arreglos de teclados.

Así logra llegar a una audiencia más joven y reinventarse a la par de la escena musical actual sin perder ni su esencia, ni su identidad. Siendo simplemente Miranda! y trascendiendo en todas las épocas y momentos musicales.

Esta presentación de Ale Sergi y Juliana Gattas en Luna Park, calienta los motores para lo que será su presentación en ese escenario el próximo 05 de octubre.