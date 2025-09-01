La impresionante transformación de Miley Cyrus: así se veía cuando era más joven La cantante y actriz atraviesa un recorrido marcado por rumores de cirugías, cambios estéticos y su más reciente irrupción en la moda internacional.







El aspecto de Miley Cyrus ha sido objeto de debate desde sus primeros pasos en Hannah Montana hasta su consagración como referente del pop internacional. Cada etapa de su carrera estuvo acompañada por comparaciones fotográficas y especulaciones sobre supuestos procedimientos estéticos. Entre las hipótesis más recurrentes se mencionaron la rinoplastia, los rellenos labiales y hasta un presunto aumento de busto, rumores que la artista negó de forma categórica en redes sociales. “Estos bebés son todos míos”, escribió en respuesta a quienes hablaban de implantes, mientras que en otra ocasión afirmó que nunca se había inyectado nada en los labios.

Uno de los cambios más comentados en su rostro fue la posible bichectomía, una intervención destinada a extraer grasa bucal para lograr un contorno más definido. Aunque Miley Cyrus nunca lo confirmó, especialistas y seguidores observaron una transformación visible en sus facciones que coincidía con los resultados de este procedimiento. A esto se suman las teorías sobre un mayor contorno facial, lo que reforzó las discusiones sobre el rol de la cirugía plástica en su imagen pública.

Más allá de las especulaciones, la cantante destacó que su bienestar se apoya en el cuidado de la piel y la salud mental, a los que considera pilares de su rutina de belleza. En entrevistas recalcó que la autenticidad es esencial y que no es necesario “ser falsa para ser guapa”. Su reciente decisión de abandonar el rubio, que llevó durante una década, y volver a su color natural fue celebrada como un gesto de confianza personal, aunque no faltaron quienes señalaron nuevas diferencias en su rostro. Pese a los rumores, Miley Cyrus mantiene una postura firme: la confianza en sí misma y la belleza interior son la base de su identidad.

Miley Cyrus antes y después Miley Cyrus defendió en reiteradas ocasiones la importancia de la belleza natural y el cuidado de la piel. @mileycyrus Miley Cyrus, la primera Maison Margiela Girl La transformación de Miley Cyrus no se limita a su apariencia. En 2025 se convirtió en la primera celebridad elegida por Maison Margiela para protagonizar una campaña, un hecho inédito en la historia de la casa fundada por Martin Margiela. La firma, reconocida por su anonimato y su lenguaje disruptivo, rompió con casi cuatro décadas de tradición al incorporar el rostro de la cantante en su propuesta Otoño/Invierno 2025.

Las imágenes, capturadas por Paolo Roversi, muestran a Miley Cyrus cubierta de pintura blanca en homenaje a la técnica white-overpainted introducida en 1989. En la campaña aparece desnuda, portando únicamente las icónicas botas Tabi y piezas de la colección FW25. Su rostro difuminado entre luces y pigmentos refuerza la estética enigmática de Margiela, evocando composiciones pictóricas de aire renacentista.

Miley Cyrus - Maison Margiela La participación de Miley Cyrus en la campaña de Maison Margiela marcó la primera vez que la firma eligió a una celebridad para protagonizar sus imágenes. @mileycyrus Con esta colaboración, la maison reafirma su vigencia como laboratorio de innovación y demuestra cómo la cultura de las celebridades puede dialogar con la alta moda sin perder su esencia. Para Miley Cyrus, en tanto, significa un nuevo capítulo en una carrera que nunca dejó de reinventarse.