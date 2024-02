Microbikinis estampadas: desde Evangelina Anderson a Catherine Fulop, cuáles son los modelos furor de la temporada

Catherine Fulop, Evangelina Anderson, Jimena Baron y Pampita llamaron la atención en este verano al marcar tendencia con sus microbikinis estampadas. Las famosas no dudaron en lucir estas piezas en sus redes sociales y sus seguidores reaccionaron. Estos trajes de baño, caracterizados por sus diseños innovadores, son la elección perfecta para quienes buscan destacar con un estilo único y colorido en la playa o la pileta. Las mediáticas apostaron por una amplia variedad de patrones, desde florales hasta animal print, demostrando la diversidad de opciones en estos conjuntos.

Catherine Fulop microbikini turquesa Instagram

Por otro lado, Evangelina Anderson eligió una microbikini de base off white con dibujos en negro. Además, le agregó a su look una gorra negra, sumando un toque de estilo al conjunto. La bombacha, definida por su diseño colaless y corte ultra cavado, complementa a la perfección la pieza superior.

Evangelina Anderson microbikini Instagram

Pampita, fiel a la tendencia del animal print, celebró su cumpleaños con un diseño de cebra en blanco y negro, realzando su elección con apliques de tachas en el corpiño y complementándolo con un sombrero estilo cowboy y anteojos de sol rectangulares. Esta combinación la usó en reiteradas ocasiones a lo largo de su viaje.

Pampita microbikini sombrero Instagram

Jimena Barón, por otro lado, eligió una microbikini de estrellas estilo taparrabos. Se mostró al borde de la pileta de un hotel y posó con un traje de baño de dos piezas de base azul marino con dibujos de pequeñas estrellas en off white. El conjunto contó con un corpiño de molde triangular puesto al revés y una pequeña bombacha tipo taparrabos de tiro alto y colaless, con tiras de ajuste a ambos lados de la cadera.

Jimena Baron microbikini estampada Instagram

La publicación de las famosas en las redes sociales generó una oleada de "me gusta" y comentarios positivos, confirmando la popularidad de las microbikinis estampadas entre el público. Estos looks no solo muestran la diversidad y la creatividad en el mundo de la moda. sino que también confirman la importancia y la atención que le brindan a las novedades fashionistas para poder vestir siempre las últimas tendencias.

Florencia Peña recordó enero con una microbikini dorada que fue ideal para aprovechar el calor de verano

Florencia Peña sorprendió en las redes sociales al compartir un video donde posó con una microbikini dorada. La actriz dio una muestra de su gusto por las tendencias de moda más audaces. La reconocida actriz y presentadora se sumó a la ola de famosas como Pampita y Laurita Fernández, optando por un diseño metalizado que captura todas las miradas. Este estilo, elegido también por figuras como Sol Pérez y Silvina Escudero, resalta por su singularidad y el juego de tiras que define su estructura.

En el posteo que subió a su cuenta de Instagram no solo muestra su elección de vestuario sino que también se puede ver de fondo el lago de Carlos Paz como escenario. La microbikini elegida contó con un corpiño estilo top y con una bombacha tipo taparrabos ultra XS de tiras anudadas. Además, le agregó unos anteojos de sol, uno de sus accesorios favoritos para acompañar sus outfits.

Florencia Peña microbikini Instagram

La publicación rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus fans, reafirmando la influencia de Florencia Peña en el ámbito digital y su capacidad para marcar tendencia. Sus seguidores no dudaron en expresar su admiración por el look elegido y la energía que suele transmitir la artista. Los posteos de la influencer se caracterizan por mostrar sus trajes de baño con humor, una de sus habilidades principales que la posicionan entre las famosas argentinas con mayor repercusión en redes sociales.