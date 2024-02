Florencia Peña volvió a mostrar la microbikini total pink que está de moda

Florencia Peña llamó la atención con su última publicación en Instagram, donde lució una microbikini fucsia que resaltó su bronceado veraniego. Con más de 6 millones de seguidores, la actriz confirmó su influencia en las redes al generar una gran cantidad de reacciones por parte de sus fans gracias a su estilo y carisma. El tono elegido vuelve a estar en boca de todos luego de su protagonismo en el look de las famosas gracias al estreno de la película de Barbie.

Esta publicación de Florencia Peña no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes elogiaron su look. La artista recibió miles de "me gusta" y comentarios por su apuesta al borde de la pileta. Una vez más afirmó su lugar como referente de la moda y con influencia en las redes sociales. Mientras disfruta de su premio, aprovecha las buenas temperaturas para marcar tendencia con su outfit.

Celeste Muriega volvió a mostrar la nueva moda: microbikini estampada con short de jean

Celeste Muriega publicó en sus redes sociales una serie de fotos vistiendo una microbikini con un short de jean. Este look es sin dudas uno de los más usados en este verano, gracias a la combinación de estilo y glamour. La famosa influencer mostró su conocimiento de las tendencias actuales al compartir una imagen que llamó la atención de sus seguidores.

En las fotos, la modelo posó frente al mar sosteniendo un algodón de azúcar. Para esta producción, lució un traje de baño de dos piezas compuesto por un corpiño triangular y una bombacha colaless ultracavada, adornada con tiras de ajuste que se atan en forma de moño. Ambas piezas están confeccionadas en una llamativa tela de base amarillo neón con dibujos de corazones en tonos naranja y fucsia neón, añadiendo un toque de color y diversión a su outfit playero.

Para completar su look, Celeste Muriega agregó un minishort de jean celeste de tiro alto, con aberturas cut out en los laterales y secciones deshilachadas en el ruedo. Combinando su estilo con unos aros rosados tipo gummy bear y un par de lentes de sol total black con vidrio superopaco, demostró su habilidad para elevar cualquier conjunto con uno de los accesorios más usados. Además, se mostró con un par de ojotas fucsias que hizo juego con el resto de su look y eligió tener el pelo recogido en una cola de caballo baja supertirante.

Su publicación generó una gran cantidad de “me gustas” y comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y su estilo. Atenta a la moda, nuevamente marcó tendencia al combinar prendas y accesorios que se encuentran entre los más elegidos por las famosas en este verano.