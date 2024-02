Evangelina Anderson aprovechó las playas de Brasil para mostrar otra microbikini a puro brillo

La modelo deslumbró desde Río con su moda y estilo. La influencer posó con un look playero que sorprendió a sus seguidores.

La modelo compartió en sus redes el look ideal para el carnaval.

Evangelina Anderson deslumbró en Río de Janeiro al estrenar una microbikini turquesa con detalles brillantes. El brillo es uno de los accesorios perfectos no solo para este tipo de prendas, muy usados por las famosas, sino particularmente para los días de carnaval. Desde las playas de Copacabana, la modelo e influencer compartió con sus más de 3.5 millones de seguidores en Instagram su look, el cual combinó con un sombrero de mimbre y lentes de sol, capturando la esencia del verano en Brasil.

Evangelina Anderson microbikini Instagram

En su publicación de Instagram, acompañada por la frase “Beach day” y emojis que evocan el ambiente veraniego, Evangelina Anderson logró una gran repercusión, acumulando más de 10 mil "me gusta" y cientos de comentarios en apenas 40 minutos. La combinación de su look de playa con joyería plateada elegante, incluyendo pulseras, un collar a juego y aros sutiles, dejan en claro su habilidad para fusionar lujo y tendencia, reafirmándose como una referencia de moda en el entorno digital.

Evangelina Anderson microbikini Instagram

Evangelina Anderson microbikini Instagram

Silvina Escudero bailó haciendo en challenge y mostró la microbikini que es moda en 2024

Silvina Escudero, con una microbikini, sigue sorprendiendo a sus seguidores en sus redes sociales. La modelo se mostró bailando en medio de un challenge y llamó la atención de sus fans, quienes reaccionaron ante sus movimientos. Una vez más confirmó que es una figura influyente en el medio del entretenimiento con gran impacto en plataformas digitales como Instagram.

Con una cuenta que supera los 1.7 millones de seguidores, la modelo mantiene una presencia activa en esta plataforma, compartiendo contenido visual variado y atractivo que genera un gran impacto entre sus seguidores. Recientemente, la bailarina subió un clip donde mostró algunos de sus pasos mientras vestía una microbikini rosa, en lo que parece ser un bosque. Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Silvina escudero micro bikini rosa Instagram

La publicación recibió cerca de 25 mil "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron el look. Como es usual, Silvina Escudero volvió a marcar tendencia con su look y a afirmar su lugar como referente en la moda y como una persona con mucho poder de influencia en sus fans a partir de sus outfits.

Silvina escudero microbikini rosa Instagram