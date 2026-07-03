Conmoción total: murió un reconocido actor ahogado en una cueva prohibida Un famoso intérprete internacional sufrió trágico accidente que sucedió mientras realizaba una inmersión. Agregar C5N en









Un famoso actor falleció ahogado a sus 42 años.

Una verdadera tragedia sacudió al ambiente artístico tras confirmarse el fallecimiento de Stuart Ortiz el pasado miércoles. El intérprete dominicano perdió la vida a causa de un ahogamiento mientras se encontraba en un complejo de cavernas acuáticas situado en la región de Santo Domingo, generando un profundo impacto entre sus colegas y seguidores.

De acuerdo con la información brindada por el medio dominicano Diario Libre, el cineasta y artista sufrió el fatal accidente en momentos en que llevaba a cabo una inmersión en la zona conocida como Cueva Virgen. Este particular cenote se encuentra geográficamente localizado entre la Cueva del Huevo y la Cueva de los Indios, dentro del sector denominado Aguas Locas.

Tras el triste episodio, los familiares de la víctima se movilizaron de inmediato para ocuparse de los trámites legales y poder despedir sus restos. Durante la mañana de este jueves 2 de julio, los parientes del actor se hicieron presentes en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses con el objetivo de solicitar la restitución de sus restos mortales.

En medio del inmenso dolor por la pérdida, el círculo íntimo del artista aprovechó la oportunidad ante la prensa para recordarlo con un enorme cariño y destacar los valores que lo guiaron en vida. Al definir su calidad humana y expresar la angustia por la demora en los procedimientos institucionales, manifestaron ante el citado portal informativo: “Estamos esperando que nos entreguen su cuerpo”, remarcando a su vez que se trataba de un “hombre íntegro”.

Quién era Stuart Ortiz Stuart Ortiz fue un destacado y respetado actor de teatro, cine y televisión dominicano, reconocido por su inmenso talento en las artes escénicas de su país. Graduado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, consolidó una sólida trayectoria en los teatros como miembro del Teatro Rodante Dominicano. Su gran capacidad interpretativa lo llevó a ganarse el aplauso del público y de la crítica, logrando importantes nominaciones como "Actor del Año" en los prestigiosos Premios Casandra y Premios Soberano por su participación en obras como Pros-Tíb, Los signos de la carne y Aquí a la sombra: Salomé.