Lautaro Mármol y Patricio Perrotta dieron su versión sobre el episodio y aseguraron que contaban con una acreditación oficial que fue anulada sin previo aviso. Además denunciaron malos tratos durante su detención.

El trauma que vivieron los youtubers argentinos detenidos por intentar colarse en el Mundial: "Fue un calvario"

Los youtubers argentinos Lautaro "Beni" Mármol y Patricio "Pato" Perrotta relataron por primera vez los padecimientos que sufrieron luego de haber sido detenidos en Estados Unidos acusados de intentar ingresar a un partido del Mundial 2026 sin acreditaciones. En un video difundido en sus redes sociales, rechazaron haber intentado ingresar de manera ilegal al estadio para presenciar el partido entre Colombia y Portugal y sostuvieron que todo se originó por la desactivación de una credencial oficial.

"Sin exagerar, es la peor anécdota que nos tocó vivir en nuestra vida. Cuando salimos de todo este calvario, nos enteramos de que estaban diciendo miles y miles de mentiras. Fue algo increíble. Vamos a contar cómo funciona una cárcel en Estados Unidos, donde literalmente te torturan desde que entrás hasta que salís", afirmaron.

Según explicaron, habían viajado con una acreditación otorgada por un medio público que les permitía asistir a los partidos del Mundial disputados en Estados Unidos y México. Incluso señalaron que ya la habían utilizado previamente sin inconvenientes.

"Nosotros no nos colamos. Vinimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino. Eso nos dejaba asistir a todos los partidos que se hicieran en México y Estados Unidos del Mundial", aseguraron.

De acuerdo con su relato, la empresa encargada de gestionar esas acreditaciones dio de baja el permiso sin informarles previamente. Al llegar al estadio, atravesaron varios controles hasta que, en el último molinete, la credencial fue escaneada y apareció como inválida.

Los creadores de contenido también desmintieron la versión que indicaba que habían burlado distintos controles de seguridad. "No es cierto que los burlamos. Nos dejaron pasar porque el carnet era original. Pero en el cuarto molinete sí nos escanearon y ahí aparecieron nuestras caras en rojo, como si la licencia estuviese caducada", sostuvo Perrotta.

Tras esa situación, relataron que fueron separados del resto de los asistentes y poco después quedaron formalmente detenidos. Mármol contó que permanecieron esposados en el suelo antes de ser trasladados, mientras que Perrotta denunció haber sufrido un trato discriminatorio por parte de los agentes.

"Es increíble la discriminación a los latinos que se vive en ese país, sin excepción. Para ellos no sos una persona", expresó. Ambos afirmaron que primero fueron llevados a un calabozo y luego a una prisión, donde denunciaron malos tratos físicos y psicológicos durante el tiempo que permanecieron detenidos. Finalmente recuperaron la libertad tras acreditarse el pago de la fianza.

Antes de cerrar su descargo, Mármol pidió a los hinchas argentinos que asistirán a los próximos partidos que respeten las normas de seguridad. "No se intenten colar, no hagan nada raro. Te meten preso. Nosotros ni siquiera lo quisimos hacer y nos pasó todo esto", advirtió.

¿Quiénes son Lautaro Mármol y Patricio Perrotta?

Lautaro "Beni" Mármol y Patricio "Pato" Perrotta son creadores de contenido argentinos con fuerte presencia en YouTube y otras redes sociales. Sus canales están centrados en desafíos, viajes, experiencias deportivas y coberturas de eventos internacionales. En los últimos años ampliaron su audiencia con contenidos vinculados al fútbol y al seguimiento de la selección argentina, lo que los llevó a realizar la cobertura del Mundial 2026 desde Estados Unidos.