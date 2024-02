Mery del Cerro empezó a despedir el verano con una microbikini estampada que fue la moda en el calor

Para complementar su look de playa, la modelo eligió un maquillaje llamativo, usando sombras en tonos oscuros, acompañadas de máscara de pestañas negra y lipgloss, realzando su estilo con estos accesorios.

Mery del Cerro, reconocida por su influencia en la moda compartió este look con sus más de tres millones de seguidores en Instagram. Sus fans no tardaron en mostrar su reacción por medio de "me gusta" y comentarios positivos. Como fanática de los estilos playeros, la modelo e influencer siempre encuentra la manera de destacarse con sus elecciones de microbikinis, demostrando una vez más su habilidad para marcar tendencias y capturar la atención de su público.

Cinthia Fernández, con una microbikini y un vestido crochet, marca la moda del 2024

La modelo Cinthia Fernández se destacó en las playas de Cariló luciendo una microbikini que combinó con un vestido de crochet. De blanco, la modelo eligió una de las combinaciones preferidas por las famosas en este verano. Atenta a la moda, eligió posar con estas prendas que marcan tendencia en esta temporada. Además, dejó una reflexión que motivó e inspiró a sus fans.

El conjunto elegido por la influencer consistió en una microbikini de diseño minimalista con un corpiño de corte triangular y finas tiras que crean un delicado entrecruzado en la espalda. Además, lo acompañó con una bombacha de corte colaless que resalta por su sencillez. Este look completó con un pantalón palazzo de crochet en tono blanco, una prenda que añade un toque de apariencia bohemia al conjunto y que se convirtió en una tendencia entre las famosas.

La influencer aprovechó esta oportunidad para compartir con sus seguidores algunas palabras motivadoras. En el posteo escribió: “Si Alicia se hubiera cansado de correr tras el conejo blanco, no habría caído en la madriguera, ni descubierto el País de las Maravillas, ni descubierto quién era ella. Sigue corriendo, cáete, y no tengas miedo a descubrir aquello que aún no conoces”. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su estilo, su look y sus palabras, confirmando su referencia en el mundo de la moda y en el entorno digital.

