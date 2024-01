Mery del Cerro volvió a mostrar la microbikini con brillos que sigue siendo la moda del verano

La modelo publicó un álbum de fotos con el look que eligió para disfrutar una jornada calurosa en Punta del Este, Uruguay.

Mery del Cerro volvió a sorprender vistiendo una microbikini que marca tendencia. La modelo eligió un diseño que se encuentra entre los más usados por las famosas en este inicio del 2024. Volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram mientras disfruta del calor en Punta del Este. Con un look de alto verano, combinó un piluso patchwork con un traje de baño de jean adornada con brillos. Su elección refleja una vez más su fanatismo por las prendas playeras y su estilo canchero que la distingue en el mundo de la moda.

Frente al espejo de un baño, la modelo dio detalles de su look que incluyó una microbikini de jean celeste, con apliques de strass y brillos. El conjunto contó con un corpiño triangular simple, la cual combinó con una camisa con mangas con puños y detalles de broderie y un short ajustado al cuerpo con frunces en la zona delantera.

Además, incorporó a su outfit un sombrero tipo piluso patchwork con recortes de denim en distintos tonos de azul y celeste. Sin embargo, en una segunda toma frente al espejo, decidió probar con otra opción, optando por una visera en tonos oscuros como el borravino y el azul marino.

Estas fotos de Mery del Cerro generaron una gran repercusión en redes sociales, acumulando miles de "Me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores. Estos elogiaron su look y el estilo que eligió para cada una de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram. La modelo sigue disfrutando del calor de Punta del Este y mientras pasea por sus playas sigue marcando tendencia con su outfit.

En microbikini verde, Evangelina Anderson disfrutó de la playa y el calor en sus vacaciones

Evangelina Anderson sorprendió a sus más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram con una microbikini que marcó tendencia. La modelo compartió su escapada a Miami Beach, donde disfruta de unas relajadas vacaciones junto a sus hijos, mostrándose siempre a la vanguardia de las últimas tendencias de moda.

En su última publicación en la red social, la modelo se mostró a orillas del mar vistiendo una microbikini verde musgo con detalles dorados, complementada con el accesorio de moda actual: un bodychain que añade un toque de glamour. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño de diseño triangular y con una bombacha diminuta y colaless. Esta prenda, además, incluyó detalles dorados en las tiras. Su look lo completó con un par de lentes de sol XXL en total black, con vidrio opaco, y un peinado de rodete superalto y tirante.

"Vitamina D", escribió en el texto de la publicación Evangelina Anderson. La foto generó una gran cantidad de "me gustas" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron no sólo su look, sino que también la felicitaron por el viaje que está realizando.

