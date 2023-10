Mery del Cerro combinó los modelos del momento: microbikini total black con brillos ideal para el verano

La modelo Mery del Cerro realizó una sesión de fotos en donde se la pudo ver vistiendo una microbikini negra con brillos que marca tendencia. En esta producción, mostró un look a tono con la moda del momento, en donde los brillos cada vez se afianzan más como la elección de las famosas para definir los detalles de sus trajes de baño. Estas imágenes las compartió en su cuenta de Instagram, en donde sumó este look al resto de los estilos que muestra cotidianamente en cada una de sus publicaciones.

Look tendencia: Mery del Cerro combinó una camisa de salida estampada con microbikini que es la nueva moda

Los trajes de baño con brillos se encuentran entre las máximas tendencias del momento. En Europa, en la temporada de verano, fue uno de los detalles más vistos en las prendas de las famosas. Con la llegada del calor a esta parte del mundo, sin duda será un modelo que será parte de los looks de buena parte de las famosas y modelos en estos últimos meses del año y en la próxima temporada. Para estas fotos, la actriz eligió un conjunto de dos piezas con un pequeño corpiño con tiras y una bombacha estilo colaless , que también contó con tiras ajustables en los costados de la cadera y brillos .

Mery del cerro microbikini Instagram

Los brillos, apliques y arandelas son detalles que se encuentran entre las máximas tendencias de la temporada y la actriz, como fanática de la moda, lo tuvo en cuenta a la hora de elegir su look. Este diseño cuenta con la versatilidad de adaptarse no sólo a cualquier momento del año, sino también a otros outfit, siendo parte de looks veraniegos, como también para asistir a eventos.

Mery del cerro brillos microbikini negra Instagram

Desde Miami, Catherine Fulop mostró un modelo de microbikini que promete ser tendencia

Catherine Fulop mudó sus vacaciones a Miami y se mostró vistiendo una microbikini glam que es tendencia. La conductora viajó desde el Caribe, en donde había iniciado su descanso. Sus seguidores se sorprendieron por estas imágenes en las que deja ver detalles de un traje de baño con un diseño particular.

La influencer viajó a Estados Unidos y sigue aprovechando el calor para lucir sus microbikinis favoritas. En este caso eligió un conjunto que expresó todo el glam que podía mostrar. Este traje de baño ya lo había usado a principios de año en Punta Canal y recientemente en Aruba.

Ahora, desde Miami, volvió a marcar tendencia con un conjunto que incluyó un corpiño negro de un solo hombro con un accesorio de grass, lo que le agregó el toque shiny a su modelo. Por otro lado, para la parte inferior, optó por una bombacha colaless estampada con print floral.

Catherine Fulop microbikini negra Instagram

La conductora y modelo venezolana continúa disfrutando del calor y el sol del hemisferio norte. En esta ocasión, desde las playas de Estados Unidos, luego de haber recorrido Aruba, llegó a Miami y sus fotos y videos luciendo microbikinis no tardaron en llegar. Como sucedió en sus anteriores viajes, cotidianamente comparte contenido de sus vacaciones en sus redes sociales y sus seguidores dejan sus “me gusta” y comentarios elogiando su look y los paisajes que está visitando.