Maxi Trusso: "Milei me parece un personaje simpático"

Muchos recuerdan que el compositor realizó campaña para ser candidato a presidente en el año 2023 cuyo slogan afirmaba que le regalaría un iPhone a cada persona que lo votara, por lo que su involucramiento en la política es algo casi natural. De hecho, hace unas semanas, le compuso una canción a Javier Milei y en referencia a esto, Maxi Trusso reveló que el Presidente le parece “un personaje muy simpático”. “Es un suceso único, es el primer presidente libertario de toda la humanidad”, añadió.

Además, Trusso afirmó que no conoce personalmente a Milei pero que le gustaría sentarse a charlar con él. “Le preguntaría cómo está, cómo vienen las cosas”, expresó. Y ante la consulta sobre si aceptaría algún cargo público, el DJ no descartó dicha posibilidad: “Tendría que ver, son cosas para estudiarlas en profundidad, para analizarlas. Debería ver qué cosas yo estaría capacitado para hacer en serio”.





Maxi Trusso - Entrevista exclusiva en C5N

El cantante, que es uno de los pocos artistas que se manifestó a favor del gobierno actual, opinó sobre las diversas protestas de actores, actrices, músicos y cineastas contra las medidas de ajuste contra la cultura de Javier Milei: “Me parece bien, si ellos no se sienten identificados con el gobierno y no están felices, pueden salir y manifestarse. Lo importante es no sentirse uno reprimido”.

Finalmente, Maxi Trusso no dudó al ser consultado por una posible biopic sobre su vida: “No quiero una serie, prefiero que hagan una película sobre mi”. Además, el artista añadió que le gustaría que su personaje lo interprete, nada más ni nada menos que Johnny Depp. Por lo pronto, el DJ escribirá una nueva página de su vida artística el próximo jueves 16 de mayo en el Café Berlín, con un show íntimo y personal que repasará lo mejor de su carrera.

Acusan a Maxi Trusso de fraude millonario

El cantante Maxi Trusso se vio envuelto en un escándalo luego de ser denunciado por sus vecinos del country de Nordelta donde vive por una presunta estafa y aseguran que adeuda una importante suma de dinero.

Así lo señaló el periodista Rodrigo Lussich en la emisión de este jueves de Socios del Espectáculo cuando explicó: “Lo denuncian por un alquiler atrasado. Se trata de una ostentosa casa con salida a una laguna, que antes había alquilado Diego Maradona".

Entonces el conductor de El Trece reveló un chat de los vecinos del barrio privado ubicado en Tigre con detalles de la acusación. "Hola, mi nombre es Ricardo. Quería informar que tengo un inquilino que no paga desde hace seis meses", leyó el comienzo del mensaje.

Entonces, el dueño de la propiedad advirtió al resto de los integrantes del grupo: "Les informo para que estén atentos, en el caso que quiera alquilar la casa de alguno de ustedes. Yo lo estaré sacando con la fuerza pública y seguramente quiera entrar a otro".