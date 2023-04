Maxi López cruzó a Mauro Icardi tras su cena con Wanda Nara: qué pasó

En diálogo con Ciudad Magazine, Maxi López detalló: " La cena no fue programada . Nosotros caímos acá porque mi chico más grande quería venir a comer acá. Ya tuvimos otras comidas donde compartimos con los chicos ". De esta manera, confirmó que la reunión de la familia no fue organizada, sino que fue algo natural.

Luego, al ser consultado por Icardi, el exfutbolista se mostró totalmente en contra: "¡No, no me pregunten! Nos sentamos con los chicos porque está la mamá, yo soy el papá y Mauro se sentará con ella y con sus nenas". Con estas palabras, sigue demostrando que no está interesado en tener una relación con el esposo de Wanda Nara.

Para finalizar, le preguntaron a Maxi López si está dispuesto a juntarse a cenar con Mauro Icardi y fue muy claro al respecto: "Es que no la organicé yo y no creo que la vaya a organizar. Que vayan a comer a donde quieran". Lo vivido hace más de 10 años es algo que no quedará atrás en la vida del exfutbolista y demuestra en cada ocasión que no quiere tener un vínculo con él.