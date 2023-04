Descubrieron a Wanda Nara cenando con Maxi López en Palermo.

Luego llegó Wanda en compañía de Kennys Palacios e ingresó de manera inmediata al lugar para evitar a los periodistas. La comida se llevó delante de buena manera, con bromas y risas de parte de todos los integrantes de la mesa y, pasado un rato, se levantaron y se retiraron del lugar todos juntos.

Esta buena onda está instalada desde el escándalo de Wanda con la China Suárez y Mauro Icardi porque, cuando ella necesitó hablar a solas con su marido, quien no dudó en quedarse con todos los niños, incluso con los que no eran de él, fue Maxi. Ese gesto no fue olvidado, sino que afianzó la relación de ambos que actualmente es positiva.

MasterChef 2023: Wanda Nara le bajó el ego a un participante con un fuerte comentario

MasterChef sufrió la baja de un participante por la eliminación de cada domingo y se acercan momentos culmines para el programa. Ante esto, cada uno de los aspirantes se hace conocido por sus recetas y sus platos, pero cuando uno de ellos contó que le pedían fotos en la calle, Wanda Nara le paró el carro.

Wanda empezó por preguntarle si se siente famoso y él le dijo que famoso no era. Pero que le piden fotos por la calle. “No es que salgo y no puedo caminar”, le dijo el participante, pero ella quiso seguirle la broma y le dijo: “Ah bueno, Mick Jagger no sos”.