Maxi Guidici de Gran Hermano explotó contra la prensa: "Las mentiras y la mala leche..."

Luego, sobre lo que contó Camila Lattanzio, el ex Gran Hermano buscó distanciarse de lo ocurrido: "Por el momento prefiero no hablar más del tema, por mi salud. Cuando me sienta más tranquilo, hablaré y me defenderé". Así, mucha gente consideró que no tiene forma de desmentir a la cantante.

Para finalizar, fue consultado sobre si lo contactaron desde el Bailando 2023, ante lo que confesó: "Por ahora, nada de nada... Espero que lo que salga sea lo mejor para mí". Vale recordar que Guidici quiere ser parte del certamen de América TV con el objetivo de dejar atrás su complicada situación.