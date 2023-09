Maxi Guidici explotó contra Alfa tras el polémico comentario en su contra

En diálogo con el programa Estamos Okey, Maxi Guidici comenzó por aclarar qué piensa sobre lo ocurrido: " En un momento así no pensé que fuese a salir con una cosa de esas ". De esta manera, recordó sus interminables peleas tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano 2022.

Sobre si quería responderle, el cordobés señaló: "No tengo nada para decir porque siento que él solo ya está diciendo todo y lo pone a la vista de todos. Él solo está demostrando la persona que es y no quiero ni acordarme del tema". Con estas palabras, buscó dejar muy mal parado al panelista de Polémica en el Bar.

Para finalizar, justificó sus palabras que provocaron el ataque de Alfa: "Fue adentro de un juego, es una persona que se calienta mucho y me estaba jugando sucio. Si yo jugaba como él, le iba a dar un bobazo. Fue por cómo él me atacaba". Así, Maxi dejó en claro su lejanía en los pensamientos con el hombre de 62 años y confirmó que no buscará acercarse a pesar de su delicado momento.