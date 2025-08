“Estamos yendo a la fiesta de 15 de una primita de la familia y estamos muy felices porque mis hijas nunca fueron a una”, relató Wanda en su canal de WhatsApp mientras viajaba en auto a Rosario para ser parte de esta celebración especial.

“Ellas están muy contentas de ver a su abuelo, su bisabuela, todos sus tíos y primos”, contó la empresaria demostrando la emoción de las nenas se vuelvan a reencontrar con sus seres queridos por parte de su padre. ¿Provocación o unión familiar?

Wanda Rosario

En las últimas horas, la también cantante publicó en las historias de Instagram fotos y videos propios de cada momento disfrutando de la noche con los familiares de Icardi, quienes también se mostraron muy felices y lo dejaron plasmado en las redes.

Un tío de Mauro, Carlos Ismael Icardi, compartió una postal junto a la mediática sin escatimar en elogios: “Mi sobrina favorita”.

Wanda Rosario (1)

La nena se impuso: la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi tomó una dura decisión

El divorcio entre la conductora Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi sigue dando qué hablar. Ahora hay un nuevo escándalo por la drástica decisión que tomó la hija mayor del los famosos.

Francesca Icardi resolvió poner un punto final a la revinculación con el delantero del Galatasaray y no llevará más el apellido paterno. Esto se debería a la pésima relación que tiene la menor en convivencia con la novia de su papá, la modelo Eugenia "China" Suárez.

Según contó la periodista Laura Ubfal en su portal de noticias que la nena "ya no quiere llevar el apellido de Icardi", y "no le perdona que no haya estado presente en su pasado cumpleaños en el mes de enero, cuando celebró sus diez años".

“No quiero hablar más con papá”, habría dicho la niña de 10 años, y agregó: “No me gusta lo que está haciendo, yo soy la única que le hablaba, porque mis hermanos no le hablan, Isi tampoco, y se porta así…”, se quejó la hija.