Matt Smith, actor de House of the Dragon, está en Argentina: fue visto paseando por Palermo El artista reconocido mundialmente también por su papel en "The Crown" y "Doctor Who" fue grabado mientras caminaba por el barrio de la Ciudad de Buenos Aires.







Sorpresa para los fanáticos de "House of the Dragon", "Doctor Who" y "The Crown", el actor Matt Smith llegó a la Argentina y fue visto paseando por el barrio de Palermo. En redes sociales estallaron con reacciones ante la inesperada noticia.

Desde hace unas semanas Argentina es el destino elegido para varios artistas internacionales, como por ejemplo, con la llegada de Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen, en la serie "Game of Thrones"; o la llegada de cantantes como Dua Lipa, que brindó dos shows en el estadio de River, y Chris Martin, que acompañó a Tini Stoessel en su show Futttura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegoofthrones/status/1988526043389436373&partner=&hide_thread=false cómo que matt smith EL MISMÍSIMO DAEMON TARGARYEN ANDA POR ARGENTINA? OTRA CORONACIÓN DE GLORIA pic.twitter.com/augE7oqf3l — (@juegoofthrones) November 12, 2025 Uno de los últimos actores que llegó fue Johnny Depp, quien presentó su nueva película "Modigliani, tres días en Montparnasse"; esto no es todo, sino que la llegada de Matt Smith también despertó el furor de sus fanáticos y fanáticas.

En la red social X, algunos usuarios compartieron imágenes y videos del onceavo doctor paseando por Palermo, con un look casual y muy simpático. Por el momento se desconoce si su llegada al país viene acompañada de algún proyecto laboral, vacaciones o por los próximos recitales que Oasis realizará en el Estadio River Plate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/centrlmattsmith/status/1988514556021280770&partner=&hide_thread=false Matt Smith com uma fã na Argentina pic.twitter.com/4rwNqbrafK — Central Matt Smith (@centrlmattsmith) November 12, 2025