Matt Smith, actor de House of the Dragon, está en Argentina: fue visto paseando por Palermo

El artista reconocido mundialmente también por su papel en "The Crown" y "Doctor Who" fue grabado mientras caminaba por el barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Sorpresa para los fanáticos de "House of the Dragon", "Doctor Who" y "The Crown", el actor Matt Smith llegó a la Argentina y fue visto paseando por el barrio de Palermo. En redes sociales estallaron con reacciones ante la inesperada noticia.

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"
Desde hace unas semanas Argentina es el destino elegido para varios artistas internacionales, como por ejemplo, con la llegada de Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen, en la serie "Game of Thrones"; o la llegada de cantantes como Dua Lipa, que brindó dos shows en el estadio de River, y Chris Martin, que acompañó a Tini Stoessel en su show Futttura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegoofthrones/status/1988526043389436373&partner=&hide_thread=false

Uno de los últimos actores que llegó fue Johnny Depp, quien presentó su nueva película "Modigliani, tres días en Montparnasse"; esto no es todo, sino que la llegada de Matt Smith también despertó el furor de sus fanáticos y fanáticas.

En la red social X, algunos usuarios compartieron imágenes y videos del onceavo doctor paseando por Palermo, con un look casual y muy simpático. Por el momento se desconoce si su llegada al país viene acompañada de algún proyecto laboral, vacaciones o por los próximos recitales que Oasis realizará en el Estadio River Plate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/centrlmattsmith/status/1988514556021280770&partner=&hide_thread=false

