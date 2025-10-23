El actor y su mujer dieron el sí en un registro civil en la ciudad donde se instalaron para vivir esta nueva etapa de la vida.

El acto r Matías Alé y Martina Vignolo dieron el si en una boda en Mar del Plata, en una ceremonia rodeada de amigos y familia. Después compartieron un almuerzo con todos juntos para celebrar la unión.

La ceremonia civil se hizo a las 12 de este jueves y el mediático tuvo unas palabras para la joven que conoció hace más de un año: “Qué hermoso camino venimos haciendo, te amo infinito”, dijo Alé.

"Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo, porque cuando dos almas están destinadas a vibrar juntas, solo queda disfrutar lo que va sucediendo sin forzar nada! Seguimos juntos a la par!", remarcó.

Después usó sus redes y subió una imagen junto a una foto en la que aparece en una playa abrazado a la flamante esposa: "Llegó el día, mi vida. Hoy nos casamos por civil. Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo".

Alé y Vignolo se conocieron durante la temporada teatral de verano en Mar del Plata en 2024, cuando trabajaban en el mismo teatro. El contacto se hizo más cercano en Semana Santa, cuando se reencontraron y comenzaron a salir.

Él se divorció de su exesposa, María del Mar Cuello Molar, después de que se descubriera que el trámite no estaba formalmente registrado. Fue finalizado por su abogado, Fernando Burlando, lo que le permitió seguir adelante con la unión legal con Vignolo.