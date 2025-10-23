IR A
IR A

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

El actor y su mujer dieron el sí en un registro civil en la ciudad donde se instalaron para vivir esta nueva etapa de la vida.

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Redes Sociales

El actor Matías Alé y Martina Vignolo dieron el si en una boda en Mar del Plata, en una ceremonia rodeada de amigos y familia. Después compartieron un almuerzo con todos juntos para celebrar la unión.

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.
Te puede interesar:

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

La ceremonia civil se hizo a las 12 de este jueves y el mediático tuvo unas palabras para la joven que conoció hace más de un año: “Qué hermoso camino venimos haciendo, te amo infinito”, dijo Alé.

"Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo, porque cuando dos almas están destinadas a vibrar juntas, solo queda disfrutar lo que va sucediendo sin forzar nada! Seguimos juntos a la par!", remarcó.

Alé en redes sociales

Después usó sus redes y subió una imagen junto a una foto en la que aparece en una playa abrazado a la flamante esposa: "Llegó el día, mi vida. Hoy nos casamos por civil. Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo".

Alé y Vignolo se conocieron durante la temporada teatral de verano en Mar del Plata en 2024, cuando trabajaban en el mismo teatro. El contacto se hizo más cercano en Semana Santa, cuando se reencontraron y comenzaron a salir.

Él se divorció de su exesposa, María del Mar Cuello Molar, después de que se descubriera que el trámite no estaba formalmente registrado. Fue finalizado por su abogado, Fernando Burlando, lo que le permitió seguir adelante con la unión legal con Vignolo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sturzenegger recriminó a empresarios la inacción para rediseñar nuevos contratos laborales.

La recriminación de Sturzenegger a los empresarios: "Les dimos la libertad y no hacen nada"

La Escuela Primaria (EEP) N°63 está ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata.

Mar del Plata: una alumna de primaria le pegó trompadas y patadas a la directora

Mariano Bosch, presidente de IDEA.

Comenzó el Coloquio de IDEA en Mar del Plata: los empresarios pidieron "previsibilidad"

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

últimas noticias

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

Hace 19 minutos
Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Hace 26 minutos
La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

Hace 46 minutos
La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

La CEPAL recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

Hace 50 minutos
Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

Hace 52 minutos