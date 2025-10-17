La recriminación de Federico Sturzenegger a los empresarios: "Les dimos la libertad y no hacen nada" El ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó la inacción empresarial al momento de diseñar nuevos contratos laborales. También hizo referencia a la reforma laboral, la presión impositiva y el poder sindical. Por







Sturzenegger recriminó a empresarios la inacción para rediseñar nuevos contratos laborales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recriminó a empresarios la inacción para rediseñar nuevos contratos laborales. “El Gobierno les da la libertad para diseñar el contrato laboral que quieran, y no hacen nada, muchachos. No se entiende”, señaló durante su exposición en la 61º edición del Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

Durante su exposición recordó cuando "el año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie”. Luego defendió la desregulación como elemento fundamental para el crecimiento del país. del crecimiento.

A su vez, cuestionó a la "burocracia gremial" y la estructura actual de los convenios colectivos de trabajo :“Hay mucha carga impositiva, y esos altos impuestos se completan con los peajes sindicales que obligan a los trabajadores a pagar por representaciones que muchas veces no eligen”.

Sobre el final de su curso, pese a los cuestionamientos, se mostró optimista al futuro: “Nunca ha habido un Gobierno que haya creído tanto en ustedes, que esté tan convencido de que la riqueza la van a generar ustedes. “Si queremos un país distinto, tenemos que animarnos a dejar atrás los miedos”, concluyó.