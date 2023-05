Massacre palpita el estreno de su noveno disco: "Siempre estamos inventando deidades"

"Lanzamos este single doble simultáneo, y como los viejos singles y vinilos, trae un tema de cada lado" , detalló el líder de Massacre, Guillermo “Walas” Cidade , en diálogo con C5N.com en las oficinas de los estudios de Pop Art. Por su parte, el bajista Luciano “Bochi” Facio reveló cómo se adaptan a las nuevas formas de lanzamientos musicales: "No estamos acostumbrados a sacar adelantos así. Es raro para nosotros porque siempre sacamos discos enteros".

Ella Va y La Cita formarán parte del nuevo disco que tendrá como nombre Nueve. Con respecto a este nuevo álbum, Walas reveló varios detalles para calmar un poco las ansias de los fanáticos: "El disco tiene nueve canciones, es el noveno disco de Massacre y está hecho en tres partes, es como un tríptico, como si fueran tres EPs. Lo grabamos con tres productores distintos: Gustavo Santaolalla, Héctor Castillo y Fico Piskorz".

A tres años de la irrupción del Covid-19, lo nuevo de Massacre todavía se encuentra atravesado por la cuarentena obligatoria. “Hicimos la mayoría de las canciones durante la pandemia, a través de zoom. Cada uno desde su casa, nos íbamos mandando demos y canales, compartíamos pantallas y apenas se liberó, fuimos a diferentes estudios y le fuimos dando forma", relató Bochi.

En referencia a esto, Walas explicó que el disco tiene “muchos himnos de la nueva espiritualidad”. Se trata de un plano espiritual que siempre los caracterizó: “Siempre inventamos nuevas divinidades. En nuestra discografía siempre está 'La reina de Marte', 'La niña Dios', 'La Virgen del Knock Out'. Siempre inventamos nuevas deidades”.

Además, en la charla exclusiva Walas expresó cómo ve el panorama actual de la música: "Al principio miraba la música actual de reojo, por ejemplo L-Gante, pero mi familia me hizo ver que hay música actual que está buenísima. Hay cosas que me encantan, por ejemplo Wos me parece espectacular, es un artista de nivel internacional, de primer nivel. También hemos tocado juntos con Ca7riel y Paco Amoroso".

Finalmente, en referencia a cómo se encuentra puntualmente el rock hoy en día, Walas expresó su punto de vista: “El rock está en su cauce, en el que siempre tuvo. A veces sube, a veces baja, a veces está supravalorado, a veces es underground y prohibido. Todo es según las décadas”.

Massacre se presentará el próximo 19 de Mayo en el Teatro Gran Rex, en lo que será su nueva aventura sonora titulada #RiesgoRex. Allí sonarán por primera vez en vivo y ante su público, las dos nuevas canciones de la banda.