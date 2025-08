Tom Holland reveló su nuevo traje para Spider-Man Brand New Day: cómo es y qué referencia tiene

Sony y Marvel comparten oficialmente el primer vistazo a 'Spider-Man: Brand New Day' con un nuevo traje para Tom Holland. En cines el 31 de julio de 2026.

Ha iniciado su rodaje oficialmente en Reino Unido y desde Sony han compartido un primer teaser para mostrar la nueva vestimenta de Holland como el trepamuros de Marvel. Mientras los hermanos Russo preparan 'Avengers: Doomsday' para el UCM, el filme dirigido por Destin Daniel Cretton con Jon Bernthal empieza a elevar el hype de los espectadores.

De manera muy misteriosa, Sony ha mostrado el primer vistazo al nuevo traje que lucirá Tom como Spider-Man en esta nueva película, que después de una serie de discusiones y de desacuerdos creativos, se centrará en el ámbito más callejero de Nueva York con ciertos broches multiversales, para no romper con la exitosa fórmula vista en 'No Way Home'. De momento, se desconoce si Tobey Maguire y Andrew Garfield retomaran sus papeles como lanzarredes una vez más.