Marvel sufrió la filtración de una nueva película de los Vengadores: cuándo se estrenará

Además, agregó que sería la continuación de la sexta película del grupo de superhéroes, tal y como ocurrió con Infinity War y Endgame, dos filmes con nombres distintos pero con continuidades inmediatas entre una y otra. Por el lado de los estrenos, Doomsday llegará el 18 de diciembre de 2026, Secret Wars hará lo propio el 17 de diciembre de 2027, y Eternity Wars llegaría el 15 de diciembre de 2028.

Avengers Doomsday Secret Wars Eternity Wars Marvel Avengers: Eternity Wars, la sorpresiva filtración de Marvel Studios. @missminutesborn en X

Lo cierto es que falta mucho para que se estrene Avengers: Doomsday y todo podría cambiar de aquí hasta ese momento, ya que vale recordar que anteriormente se iba a llamar Avengers: The Kang Dynasty. Con motivo de los problemas legales del actor Jonathan Majors, la productora decidió cambiar sus planes y esto modificó el futuro de Marvel.

Marvel spoileó un insólito dato sobre The Fantastic Four: First Steps

La productora cinematográfica Marvel Studios lanzó un nuevo teaser sobre The Fantastic Four: First Steps y adelantó la presencia de un nuevo villano, el cual tomó por sorpresa a los fanáticos y provocó muchas críticas contra The Walt Disney Company al tratarse de un insólito spoiler viral a poco más de un mes para el estreno.